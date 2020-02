vedi letture

ufficiale Carrarese, rinforzo a centrocampo: tesserato il giovane Diawara

Con una nota ufficiale, la Carrarese comunica di aver perfezionato il tesseramento a titolo definitivo, dal San Marco del calciatore Hamed Diawara, centrocampista classe 2000. Queste le sue prime parole in azzurro: "Sono al settimo cielo, è un'occasione che non mi posso fare scappare. È un treno che voglio prendere al volo perché avere la chance di essere nel professionismo alla mia età non è da tutti. Il salto dal punto di vista fisico e tattico è davvero importante ma spero con gli allenamenti e le partite di acquisire esperienza per essere utile alla squadra. Sono un centrocampista centrale e cercherò di rubare i trucchi del mestiere ai miei compagni più esperti.Con il Renate sarà un'emozione unica sedere in panchina e speriamo che il risultato di squadra sia quello che tutti ci auguriamo".