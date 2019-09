ESCLUSIVA TMW - Dt Udinese: "De Paul? Non abbiamo mai fatto il prezzo"

"De Paul? Non c'è mai stato niente di consistente". A riferirlo è Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese. "Sono più le voci dei giornali che non le trattative. La Fiorentina è stata quella più interessata, ma non ha mai fatto offerte tali da impensierire la società....