UFFICIALE: Casertana, arriva in prestito Pasqualoni

© foto di Giuseppe Scialla

Attraverso una nota ufficiale, la Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Federico Pasqualoni. Il difensore, classe '97, arriva con la formula del prestito dal Cosenza.

Queste le sue prima parole da neo acquisto dei campani:

“Sono estremamente contento di venire a Caserta. Qui trovo un progetto importante, frutto di un lavoro incredibile fatto da questa società. Conosco Pinna che mi parla bene della Casertana da tempo ed il mister Fontana per averci lavorato lo scorso anno. Ho grandissima stima di lui. Nel momento in cui si è prospettata la possibilità di andare via, in giro non c’era piazza migliore di Caserta. Spero di togliermi soddisfazioni a livello personale e, soprattutto, con la squadra. In giro non si fa altro che parlare di Caserta e della Casertana per quanto si sta facendo e per me è un onore essere qui. So di trovare una piazza piena di entusiasmo e so bene questo fattore quanto può essere fondamentale, considerando che lo scorso anno a Cosenza siamo stati letteralmente trascinati dai tifosi”.