© foto di Andrea Rosito

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni del calciatore Simone Tascone. Il centrocampista, nato il 18 dicembre1997, arriva a titolo temporaneo dal Delfino Pescara dopo aver disputato la prima parte di stagione nelle fila del Catanzaro collezionando 10 presenze e 2 gol in campionato, a cui si aggiungono i due gettoni in Coppa Italia.

Dopo aver esordito in B con la Ternana nel 2016, Tascone viene poi acquistato dal Genoa e girato in prestito alla Paganese con cui colleziona 44 presenze e due gol dal gennaio 2017 a giugno 2018. Successivamente il passaggio al Pescara e le esperienze in prestito a Fano (30 presenze) e, nella stagione in corso, con la maglia giallorossa dei calabresi.