UFFICIALE: Casertana, c'è il ritorno di Gragnaniello tra i pali

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Raffaele Gragnaniello. Portiere classe 1981, per lui si tratta di un ritorno in rossoblu dopo le importanti esperienze maturate con la maglia dei falchetti da giovanissimo nella stagione 2000-01 con 25 presenze e la più recente in Lega Pro nel 2015-16 con 34 presenze. La carriera di Gragnaniello è costellata di maglie importanti, su tutte quelle di Napoli ed Avellino in serie B.

“Sono contento di tornare a casa – commenta Raffaele Gragnaniello – Entro dalla porta di servizio e mi metto a completa disposizione del mister e del suo staff. Fosse dipeso da me, non sarei mai andato via da qui. Ringrazio il presidente D’Agostino e il direttore Martone per avermi dato questa possibilità e aver creduto in me”

Raffaele Gragnaniello sarà a disposizione dello staff tecnico a partire dalla giornata di domani.