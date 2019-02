© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Imanol González Benac. Arrivato il transfer internazionale in seguito al deposito del contratto che lega l’argentino ai falchetti a titolo definitivo.

Difensore di piede sinistro classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Club Atletico Belgrano di Cordoba (Primera Division), squadra in cui ha fatto coppia con Cristian Romero, oggi gioiello del Genoa. I due finirono sui taccuini dei principali club europei in occasione del torneo di Viareggio del 2016.

Dopo l’approdo in Europa, passando per la BOV Premier League, massima serie maltese, nelle fila del Senglea Athletic, ora Gonzalez è pronto per la sua nuova avventura in rossoblu.