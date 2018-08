UFFICIALE: Casertana, colpo in mezzo al campo. Arriva Vacca

Fonte: http://www.casertanafc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Antonio Junior Vacca.

Il centrocampista classe 1990 arriva in rossoblu direttamente dal Parma, con cui la scorsa stagione è stato tra i protagonisti della promozione in serie A. Napoletano, piedi sopraffini e grinta da vendere, Vacca sa bene cosa significhi indossare maglie di piazze destinate a catalizzare sempre l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. La sua carriera ha inizio in C con il Benevento con cui colleziona 78 presenze. Nel gennaio 2013 l’esordio in serie B con la maglia del Livorno. In C stagioni importanti con Catanzaro e Reggiana per poi approdare a Foggia: qui diventa uno dei simboli della scalata alla serie B; cadetteria conquistata nel 2017. Lo scorso anno prima parte di stagione con i satanelli e poi l’approdo in Emilia.