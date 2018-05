UFFICIALE: Casertana, niente rinnovo per D'Angelo. Sarà addio

La Casertana FC comunica che, in seguito all’incontro tenutosi nella mattinata odierna con il tecnico Luca D’Angelo, le parti hanno deciso consensualmente di non rinnovare il rapporto di lavoro in vista della stagione 2018/19.

La decisione è frutto di reciproche valutazioni poste in essere con assoluta serenità e vicendevole riconoscenza. Con la consapevolezza che le strade di chi ha condiviso momenti importanti come quelli del campionato da poco concluso, potrebbero incontrarsi nuovamente in futuro.

A mister D’Angelo e il suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto nel corso della stagione e per la professionalità mostrata, sia nei momenti difficili che in quelli di grande entusiasmo. Da parte della Casertana FC non può che esserci l’augurio di un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni.