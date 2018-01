UFFICIALE: Casertana, preso De Vena dalla Lucchese

Fonte: casertanafc.it

© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato il calciatore Alessandro De Vena. Attaccante classe 1992, nella prima parte della stagione ha indossato la maglia della Lucchese collezionando 20 presenze e 5 gol. La sua carriera tra i professionisti ha avuto inizio nella stagione 2011-12 in C1 con la Triestina mettendosi subito in evidenza per dinamismo e pericolosità in area. Alla fine di quella annata saranno 5 le reti in 18 partite. La sua carriera si è poi snodata attraverso le esperienze in C con Viareggio, Messina ed Aversa Normanna; con la formazione di Terra di Lavoro colleziona 11 reti in 32 partite. Santarcangelo, Fidelis Andria, poi, anticipano le 9 reti dello scorso anno con il Melfi.