UFFICIALE: Casertana, preso il centrocampista Laaribi

© foto di Andrea Rosito

La Casertana FC comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive del calciatore Mohamed Laaribi. Centrocampista italiano di origini marocchine, nato ad Agadir (Marocco) il 18 marzo 1993, Momo, così come ama farsi chiamare, è stato tra i prospetti più interessanti messi in mostra dal girone C di serie C nelle ultime due stagioni.