UFFICIALE: Casertana, preso il portiere Adamonis

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Casertana ha ufficializzato sul proprio sito l'arrivo in prestito dalla Lazio del portiere Marius Adamonis, classe '97. Dopo l'avventura con la Salernitana nella passata stagione per il nazionale Under 21 lituano c'è quindi un'altra esperienza in Campania questa volta in Serie C.