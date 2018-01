UFFICIALE: Casertana, tesserato l'ex Matera Antonio Meola

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazione sportive del calciatore Antonio Meola. Difensore destro classe 1990, Meola era aggregato al gruppo da alcune settimane, mettendosi in mostra per qualità e costanza nel lavoro. Il difensore è reduce dall’esperienza di due stagioni con il Matera (28 presenza e 2 gol). La sua carriera ha avuto inizio nel campionato 2008/09 con la Lucchese per poi passare nelle fila dell’Avellino. Con il Livorno calca il palcoscenico della serie B collezionando 19 presenze e 1 gol. Nella serie cadetta per lui anche l’esperienza con il Crotone nel gennaio del 2014.