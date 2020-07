ufficiale Casertana, Todaro interrompe il rapporto col club dopo poco più di un mese

A poco più di un mese dalla sua nomina come nuovo dg della Casertana Vincenzo Todaro ha interrotto il rapporto con il club campano. A comunicarlo è la stessa società rossoblu con un comunicato all'interno del quale sono presenti anche alcune dichiarazioni dell'ormai ex dirigente dei Falchetti: "Purtroppo, benché animato da grandi motivazioni e buoni propositi, numerosi impegni professionali non mi consentono di rivolgere alla società le attenzioni che merita. Ringrazio, l’Amico Giuseppe D’Agostino per la stima e considerazione mostratami, tutti i dirigenti e collaboratori della Casertana F.C. e saluto con affetto tutti gli appassionati sostenitori rossoblu".