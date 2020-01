© foto di Giuseppe Scialla

La Casertana FC comunica di essersi assicurata la prestazioni del calciatore Gaston Ezequiel Corado. Per l’attaccante argentino classe 1989 si tratta di un ritorno in rossoblu dopo l’esperienza della stagione 2016/17 con 10 reti all’attivo. Giunto in Italia proprio grazie ai rossoblu dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere della serie C argentina con 24 reti con il Talleres, ‘El Turu’, così soprannominato, ha poi vestito le maglie di Matera, Catanzaro e Virtus Francavilla.