UFFICIALE: Catania, arriva Caccavallo in prestito con obbligo

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Caccavallo, nato a Napoli l'11 aprile 1987. Nella stagione in corso, in Serie C, l'attaccante ha indossato la maglia del Cosenza sommando 12 presenze. Nel 2016/17 ha militato inizialmente nella Salernitana, giocando dieci gare in Serie B, e da gennaio in poi ha contribuito alla promozione del Venezia tra i cadetti. Con la Paganese, il talentuoso mancino ha stabilito il record personale di reti in un singolo torneo: ben 15 in 26 partite, nel 2015/16. In avvio di carriera, con il Lecce, Caccavallo segnò due gol scendendo in campo undici volte nell'annata d'esordio in Serie B, torneo disputato anche con il Crotone nel 2011/12. Il neo-rossazzurro, che sarà a disposizione di mister Lucarelli già in occasione dell'odierna seduta pomeridiana, ha accumulato esperienze anche con la Casertana, il Gubbio, il Pergocrema, il Barletta, il Pescina-Valle del Giovenco, il Celano, il Sorrento, il Martina Franca ed il Taranto. Caccavallo indosserà la maglia numero 24.