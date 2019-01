Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.S. Roma il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Valeau, nato a Roma il 5 marzo 1999. Il difensore capitolino, cresciuto nel settore giovanile del club giallorosso, proviene dall’Ascoli. L’esterno sinistro ha indossato le maglie delle Nazionali Under 15, Under 16 ed Under 18 prima del recente esordio con l’Italia Under 20, impreziosito da un gol. Nel palmarès personale, due trofei conquistati con la Primavera della Roma: una Supercoppa (2016) ed una Coppa Italia (2017). Il neo-rossazzurro sosterrà domani il primo allenamento con i nuovi compagni.