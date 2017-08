UFFICIALE: Catania, arriva Zé Turbo dall'Inter

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Catania ha annunciato sul proprio sito l'arrivo di José Correia, meglio noto come Zé Turbo, attaccante classe '96 in prestito dall'Inter. Questa la nota del club etneo: “Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Football Club Internazionale il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Correia, nato a Bissau il 22 ottobre 1996. L'atleta africano, noto anche come "Zé Turbo", è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Sporting Lisbona: nell'Uefa Youth League 2014/15, con la maglia biancoverde, ha collezionato 5 presenze impreziosite da 3 gol. Con la Primavera dell'Inter, nel 2015/16, il giovane attaccante ha sommato 41 gare, realizzando 20 reti e conquistando la Coppa Italia di categoria. Correia ha esordito nella massima serie portoghese con il Tondela nella stagione 2016/17, completata con il Marbella in Spagna”.