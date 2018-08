UFFICIALE: Catania, ceduti i giovani Napolitano, Indelicato e Aidala

Serie A, calciomercato e rose da 25 calciatori. Torna il consueto appuntamento targato TMW. Da quattro anni la FIGC ha infatti introdotto la normativa per cui, all'inizio del campionato di Serie A, ogni squadra deve presentare una rosa composta al massimo da 25 calciatori. Di questi,...

Torino, ecco Soriano: arriva in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni

Empoli, visite mediche in corso per Uçan

Samp, offerta al Valencia per Zaza: 2 milioni di prestito, 12 per l'obbligo

Parma, visite mediche per Gervinho: contratto triennale

Parma, contatti con il Torino per Edera: si punta al prestito

Milan, si riapre la pista Baselli ma il Torino non fa sconti

Juve, per la seconda squadra si pensa anche a Ganz e Sernicola

Juventus, cospicua buonuscita a Marchisio per la rescissione

Sampdoria, il Valencia ha accettato l'offerta per Zaza

Parma, Carriero in uscita: Cremonese in vantaggio

Atalanta, testa a testa Padova-Livorno per Marilungo

Udinese, rush finale per l'attacco: da Seferovic a Munir, tutti i nomi

Chievo, Carpi in vantaggio su Rigione: c'è anche lo Spezia

Torino, ecco Djidji: "Tappa granata fondamentale per la mia carriera"

Sampdoria, non solo Zaza: vicino Tonelli dal Napoli

Cagliari, Klavan firmerà un biennale con opzione per la terza stagione

Chievo, tentativo per Crnigoj: possibile rinvio a gennaio

Udinese, trattativa in corso con l'Atalanta per D'Alessandro

Cagliari, idea per la difesa: piace Rajkovic del Palermo

Torino, da Agbo a Krunic: i nomi last-minute per il centrocampo

Calciomercato di Serie A in chiusura: qual è il vostro flop tra le big?

