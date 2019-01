Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società S.N. Notaresco il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Liguori, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 16 gennaio 1999. L’esterno offensivo marchigiano, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, conta 35 presenze e 6 reti in Serie D con la formazione notareschina. Liguori sarà a disposizione di mister Sottil in occasione della seduta d’allenamento in programma domani alle 15.00.