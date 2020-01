Con una nota ufficiale, il Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bruno Leonardo Vicente, nato a Cruzeiro do Sul (in Brasile) il 18 febbraio 1989. L'esperto centrocampista ha conquistato due promozioni dirette in Serie B: nella scorsa stagione con la Juve Stabia e nel 2009/10 con il Portogruaro.

L’atleta sudamericano, che ha svolto oggi pomeriggio il primo allenamento con i nuovi compagni, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2021.