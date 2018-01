UFFICIALE: Catania, risoluzione contrattuale per Calil

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 gennaio

LAZIO, OIKONOMIDIS IN PRESTITO AL WESTERN SYDNEY. TOUNKARA VA IN ALBANIA. UDINESE, JAARDI CEDUTO ALL’ASTERAS TRIPOLIS FINO A GIUGNO. ATALANTA, PRESO MATTIELLO DALLA JUVENTUS. SASSUOLO, DALLA JUVENTUS ARRIVA LIROLA. LAZIO, DAL BAYERN MONACO ARRIVA MALOKU. HELLAS VERONA, PAZZINI IN...