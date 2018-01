UFFICIALE: Catania, Zé Turbo torna all'Inter

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il Calcio Catania comunica, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver definito con la società Football Club Internazionale, in data odierna, la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Correia. L'attaccante guineano - noto anche come Zé Turbo - conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con quattro presenze in campionato e due gare, con un gol all'attivo, in Coppa Italia.