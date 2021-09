ufficiale Catanzaro, annuale con opzione per il portiere Nocchi

L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Timothy Nocchi. Classe 1990, l’estremo difensore scuola Juventus si lega alle aquile con un contratto annuale più opzione per il secondo anno. Nocchi è reduce dalla stagione 2020/2021 con la maglia della Juventus U23, squadra con la quale ha collezionato in totale 29 presenze. Prima dell’ultima esperienza in bianconero, Nocchi ha vestito le maglie di Perugia, Spezia, Padova, Carpi e Juve Stabia in Serie B (44 presenze totali) e i colori di Tuttocuoio, Carrarese e Poggibonsi in Serie C (88 presenze totali). L’esperto estremo difensore è già a disposizione di Mister Calabro.