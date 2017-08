UFFICIALE: Catanzaro, arriva dal Matelica il portiere Marcantognini

Fonte: http://www.uscatanzaro1929.com/

Il Catanzaro ha scelto il suo secondo portiere. Si tratta di Gianluca Marcantognini, 21 anni, lo scorso anno numero 1 del Matelica, formazione che disputa il girone F della serie D.

Cresciuto calcisticamente nel Fano, squadra della sua città natale, Marcantognini si è particolarmente distinto durante la passata stagione, al termine della quale, anche grazie alle sue prestazioni, la squadra marchigiana ha raggiunto i play off. Cercato da diversi club di serie C, ha scelto il Catanzaro con cui si lega per un anno con opzione per il secondo. Soddisfatto il presidente Floriano Noto, che ha particolarmente apprezzato la decisione del giovane calciatore di vestire la maglia giallorossa nonostante le altre offerte ricevute.