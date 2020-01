Fonte: www.uscatanzaro1929.com/

© foto di Federico Gaetano

Adesso è ufficiale: Matteo Di Piazza è un nuovo calciatore dell’US Catanzaro. Con il contratto firmato questo pomeriggio si lega ai giallorossi fino a giugno del 2022 . L’attaccante, classe 1988, arriva dal Catania dove, in questa prima parte di stagione, ha collezionato 17 presenze e 6 gol. Si tratta di un calciatore dalla grande esperienza che ha militato in diverse società di serie B e C. Tra queste, ha particolarmente dimostrato le sue doti di bomber con l’Akragas, nella stagione 2015-2016, quando nel campionato di terza serie ha realizzato 14 gol; con il Foggia (6 reti dal sua arrivo nel gennaio del 2017); con il Lecce (campionato di C 2017/2018,10 reti). Nel torneo cadetto ha vestito le maglie di Pro Vercelli, Vicenza e Cosenza. Di Piazza già da domani sarà a disposizione di mister Grassadonia.