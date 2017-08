UFFICIALE: Catanzaro, arriva il centrocampista Falcone dalla Reggiana

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

US Catanzaro 1929 comunica, mediante una nota del club, l'acquisto di Luigi Falcone:

"E' già aggregato al gruppo e, da oggi, è ufficialmente un calciatore del Catanzaro. Il centrocampista Luigi Falcone (classe 1992) si lega ai giallorossi a titolo definitivo per un anno con opzione per il secondo. Arriva dalla Reggiana, squadra con cui ha iniziato la scorsa stagione, per poi passare in prestito alla Viterbese (girone A della Serie C). L'esterno sinistro è partito con la squadra alla volta di Reggio Calabria per l'impegno di questa sera in Coppa Italia, anche se non potrà essere ancora schierato da mister Erra".