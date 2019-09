Fonte: www.uscatanzaro1929.com

La società Us Catanzaro rende noto di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del difensore Danilo Quaranta, proveniente in prestito secco dall’Ascoli, compagine con cui ha militato già lo scorso anno nel campionato cadetto. In Lega Pro ha vestito, nelle stagioni precedenti, le maglie di Pistoiese e Olbia. Il calciatore si lega al club giallorosso con un contratto annuale.