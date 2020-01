UFFICIALE: Catanzaro, arriva l'attaccante Tulli

Fonte: www.uscatanzaro1929.com/

L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazione sportive dell’attaccante classe 1987 Giacomo Tulli che arriva a titolo definitivo dal Trapani per 18 mesi. Proprio con i siciliani, nella scorsa stagione, ha conquistato la promozione nel campionato di serie B dove, quest’anno, ha collezionato 9 presenze. Dopo aver mosso i primi passi nella squadra della sua città, la Fermana, ha vestito le maglie di Sambenedettese, Mezzocorona e Rimini, per approdare in serie B con il Vicenza. Poi le esperienze di serie C con Pisa, ancora Vicenza, Ancona, Sudtirol, Teramo e Trapani. Insomma, un giocatore dalla grande esperienza che da oggi è già a disposizione di mister Grassadonia.