UFFICIALE: Catanzaro, arriva Pambianchi dal Rende

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

È Francesco Pambianchi, centrale difensivo mancino ed ex capitano del Rende, il primo acquisto dell'Uesse Catanzaro per la stagione 2018/2019. Classe 1989, lo scorso anno ha collezionato 31 presenze con i biancorossi, risultando uno dei migliori difensori del girone meridionale della serie C. Cresciuto calcisticamente nel Parma, ha militato anche nella Spal, nel Gubbio, nel Foggia e nel Taranto. Si lega ai giallorossi per due stagioni.