ufficiale Catanzaro, biennale per l'ex Empoli Paolo Branduani

Colpo in entrata per il Catanzaro. Il club calabrese con una nota ha ufficializzato l'arrivo di Paolo Branduani, estremo difensore classe 1989 lo scorso anno in campo fra Juve Stabia ed Empoli. Per lui contratto biennale.