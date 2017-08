UFFICIALE: Catanzaro, dal Foggia arriva Letizia

Fonte: uscatanzaro1929.com

E' ufficiale: Antonio Letizia arriva alla corte di mister Erra, in prestito per un anno dal Foggia. Il forte attaccante aveva cominciato la scorsa stagione con i rossoneri per passare, a gennaio, al Cosenza: con i calabresi ha giocato 14 partite siglando tre gol. Nella sua carriera il classe '87 ha indossato anche le maglie di Reggiana e Matera.