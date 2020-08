ufficiale Catanzaro, è addio con Atanasov. Il bulgaro sta svolgendo le visite col Levski

Zhivko Atanasov non è più un calciatore del Catanzaro. Il difensore classe ‘91 ha infatti rescisso il proprio contratto, come annunciato dal neo ds Cerri, per problemi personali e si appresta a tornare in patria. Secondo quanto riferito da Sportal.bg il giocatore sarebbe già a Sofia per sottoporsi alla visite mediche con il Levski e poi unirsi ai nuovi compagni di squadra.