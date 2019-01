Fonte: www.uscatanzaro1929.com

© foto di Andrea Rosito

La società Us Catanzaro 1929 rende noto di avere raggiunto l’accordo con il Teramo per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Saveriano Infantino. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata, e gli augura le migliori fortune personali e professionali.