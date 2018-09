UFFICIALE: Catanzaro, presi il portiere Mittica e il difensore Lame

BECKHAM VUOLE PORTARE CR7 IN MLS. INTER, SOGNO CHIESA. LA LAZIO BLINDA MILINKOVIC-SAVIC, MA OCCHIO A MOURINHO. MARCELO CHIUDE ALLA JUVE: "RESTO AL REAL". MILAN, PRONTO L'ASSALTO A RABIOT Secondo quanto riportato dal Daily Express, in vista dell'inizio delle attività e dell'ingresso...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 settembre

Bisceglie, in arrivo il centrocampista Quinto

Ripescaggi in B, il comunicato congiunto di cinque tifoserie

Certi amori non finiscono. Galliani (con Berlusconi) vuole il Monza

Cristian Ledesma riparte dalla C: oggi visite e firma con il Pro Piacenza

L'editoriale sulla C - B a 22 squadre, serve riapertura del mercato

Trapani, un ex Akragas per la difesa. Ecco Scrugli

Berlusconi-Monza. Il pres: "Per ora solo una chiamata. Son disponibile"

Gonzalez e il ritorno al Novara: "Per ora mancano i presupposti"

Bisceglie, Prayer potrebbe non essere confermato: idea Di Napoli

Pro Piacenza, sfida al Cuneo per Liotti

Casertana, passi avanti per l'attaccante Floro Flores

Padova, Mandorlini verso il reintegro in rosa

Coppa Italia Serie C, il Potenza vince e avanza nella competizione

V. Entella, Martinho: "Qui per tornare subito in Serie B"

La società Us Catanzaro 1929 rende noto di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del portiere Rocco Mittica e del difensore centrale Malick Lame . Entrambi ventenni, i calciatori erano svincolati e si legano al club giallorosso con un contratto annuale.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

