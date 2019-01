Fonte: www.uscatanzaro1929.com

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

L’Us Catanzaro 1929 comunica di aver acquistato a titolo definitivo il diritto alle prestazione sportive del centrocampista Giacomo Casoli, proveniente dal Gubbio. Il giocatore, classe 1988, si lega alla Aquile fino al termine di questa stagione. Con la squadra umbra, nel girone B della Serie C, ha disputato 18 partite realizzando due gol. Si tratta di una vecchia conoscenza di mister Auteri che lo ha allenato a Matera per due stagioni e che lo ha fortemente voluto. Il calciatore ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Pro Vercelli, Empoli e Como in serie B. Casoli arriverà a Catanzaro in serata.