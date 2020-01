Fonte: https://www.uscatanzaro1929.com/

© foto di Andrea Rosito

La società Us Catanzaro 1929 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il difensore Giuseppe Figliomeni. La società ringrazia il calciatore per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso della sua esperienza in giallorosso, e gli augura le migliori fortune personali e professionali.