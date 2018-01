UFFICIALE: Catanzaro, risoluzione consensuale per Marchetti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Domenico Marchetti non è più un calciatore del Catanzaro. Il difensore e il club giallorosso hanno siglato la risoluzione consensuale del contratto che li legava fino al termine di questa stagione. La società ringrazia Marchetti per l'impegno dimostrato in questi mesi e gli augura le migliori fortune professionali.