ufficiale Catanzaro, tesserato Felice Evacuo. Contratto annuale per la punta

Felice Evacuo è ufficialmente un calciatore del Catanzaro. Con il perfezionamento di tutti i necessari adempimenti burocratici, l’esperto attaccante campano, nelle ultime tre stagioni al Trapani, può vestire finalmente la maglia giallorossa. Si tratta di un importante colpo di mercato quello portato a segno dal dg Diego Foresti e dal ds Massimo Cerri. Diciannove presenze e due reti lo scorso anno in serie B, Evacuo è stato protagonista anche della promozione in cadetteria del club siciliano, con venti reti segnate complessivamente nelle due stagioni di serie C. E’ un calciatore con grande esperienza nella categoria, e negli anni passati ha vestito, tra serie B e serie C, le maglie di Alessandria, Parma, Novara, Benevento, Nocerina, Spezia, Frosinone, Avellino, Torres, Viterbese, Florentia Viola e Turris, e nel suo curriculum ci sono anche due presenze in serie A con la maglia della Lazio. Ben 246 le reti complessive al suo attivo nei campionati professionistici, e in 12 stagioni è andato in doppia cifra. Evacuo si lega al Catanzaro con un contratto di un anno.