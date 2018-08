UFFICIALE: Catanzaro, torna De Risio

Fonte: uscatanzaro1929.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Torna in giallorosso Carlo De Risio, centrocampista classe ’91 che ha vestito già la maglia del Catanzaro nella seconda parte della stagione 2012/2013. L’esperto calciatore ha cominciato lo scorso campionato di serie C a Padova (18 partite 1 gol) per approdare, a gennaio, ad Avellino, in serie B. Con i campani ha collezionato 15 presenze. Nel suo curriculum Benevento, Celano, Martina e Juve Stabia. Il giocatore si è aggregato al gruppo già ieri pomeriggio. Si lega al Catanzaro per due anni con opzione per il terzo.