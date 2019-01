Fonte: http://www.cavese1919.it/

© foto di Pietro Mazzara

La Cavese 1919 srl comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive a titolo definitivo, dell’esterno offensivo Cosimo Marco La Ferrara classe ’98.

Nato a Napoli per lui 7 anni di settore giovanile nel Milan con l’esordio in prima squadra con Montella in panchina. Passato poi al Varese e in questa prima parte di stagione al Rieti.