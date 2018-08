UFFICIALE: Cavese, due rinnovi e quattro acquisti

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Attraverso il proprio sito ufficiale la Cavese ufficializza sei operazioni in entrata. Rinnovo contrattuale per Francesco Favasuli, alla sua quinta stagione in maglia blufoncè e Claudio De Rosa al suo nono campionato a Cava de' Tirreni. Inoltre arrivano i difensori Francesco Bruno e Marco Manetta, entrambi nella passata stagione al Messina, il centrocampista ex Vibonese Santo Buda e l'attaccante Flores Heatley dal Sudtirol.