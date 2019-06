UFFICIALE: Cavese, Francesco Moriero nuovo tecnico dei biancoblu

© foto di Federico Gaetano

Ecco la nota con la quale la Cavese ha annunciato la nomina di Francesco Moriero come nuovo tecnico della prima squadra: "La Cavese comunica che Francesco Moriero sarà il nuovo allenatore per la prossima stagione. Ex calciatore di Inter, Napoli, Cagliari, Lecce e Roma, nato a Lecce il 31 Marzo 1969, il nuovo tecnico biancoblu in carriera ha allenato Virtus Lanciano, Crotone (promozione dalla C alla B), Grosseto, Lecce, Catanzaro, Martina, Catania e Sambenedettese, oltre a due esperienze all’estero con Africa Sports e Lugano".