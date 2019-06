UFFICIALE: Cavese, Lamazza nuovo ds a partire dal 1° luglio

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Con una nota la Cavese ha, di fatto, annunciato Francesco Lamazza come nuovo ds del club. "La Cavese - si legge - rende noto di aver sottoscritto un preliminare d’accordo in vigore dal 1 Luglio 2019, con Francesco Lamazza per il ruolo di direttore sportivo. Nato a Busto Arsizio il 25/3/1973, ex calciatore ha intrapreso il ruolo di direttore sportivo nella Pro Patria in Serie C stagione 2008/2009 per poi passare fino al 2011 al Lecco in Serie C. Continua la sua carriera nella Pro Sesto, nel Messina e nell’ultima stagione alla Sambenedettese.