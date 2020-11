ufficiale Cavese, Maiuri è il nuovo tecnico. Il comunicato del club campano

La Cavese 1919 rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al sig. Vincenzo Maiuri.

Nato a Milano il 26 maggio 1969, tarantino di adozione, Maiuri conta in carriera esperienze con Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento.

Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa domani pomeriggio (ore 18) e la conferenza sarà trasmessa in diretta TV su Cavese Channel/Rtc Quarta Rete (canale 654 dgt) e in streaming sulla pagina facebook ufficiale del Club.

In applicazione delle norme in materia di emergenza sanitaria, alla conferenza stampa non potranno avere accesso i giornalisti, che dovranno inviare le domande solo tramite WhatsApp al numero dell’Ufficio Stampa loro fornito.