La Cavese 1919 srl rende noto di aver affidato il ruolo di Club Manager Area Tecnica al sig. Mario Aiello, nelle ultime stagioni direttore sportivo del settore giovanile della Paganese.

Esordisce come direttore con l’Internapoli, per poi passare all’Ischia come dg dell’area tecnica. Nel 2016 direttore sportivo del Gragnano in Serie D e da dicembre alla Paganese. Con gli azzurrostellati centrato l’obiettivo Playoff Nazionali per nove volte: Under 15 Nazionale vice campione d’Italia, Under 17 Nazionale tra le prime quattro negli spareggi gli ultimi risultati.