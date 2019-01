Fonte: ravennafc.it

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il Ravenna FC 1913 comunica che l’attaccante Andrea Magrassi di proprietà della Virtus Entella è stato ceduto alla Cavese. Al giocatore un sentito ringraziamento per l’impegno profuso in giallorosso ed un augurio per il proseguimento della carriera.