UFFICIALE: Cavese, rescissione consensuale con il ds Pavone

La Cavese 1919, attraverso il proprio sito, rende noto di aver risolto consensualmente in data odierna il contratto in essere con il direttore sportivo Giuseppe Pavone. “Per motivi strettamente personali, in questo momento non potrò svolgere il ruolo di direttore sportivo della Cavese. Questo per me è solo un arrivederci, non un addio e spero di tornare, quanto prima, a Cava: la mia seconda casa. Ringrazio i tifosi che mi hanno fatto sempre sentire il proprio affetto soprattutto nella serata del Centenario, il Presidente Santoriello per la fiducia che ha riposto in me e tutte le persone che gravitano intorno alla Società. Vi abbraccio tutti, a presto”, le parole dell'ormai ex ds della formazione campana.