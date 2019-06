UFFICIALE: Cavese, rinnovo per il centrocampista Favasuli

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Rinnovo di contratto in casa Cavese. Il club campano ha ufficializzato il prolungamento del centrocampista Francesco Favasuli per la prossima stagione. Per Favasuli sarà la sesta stagione con la maglia bianoblu, in questa stagione ha totalizzato 31 presenze e 2 gol.