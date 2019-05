UFFICIALE: Cavese, risoluzione consensuale con mister Modica

© foto di Andrea Rosito

Giacomo Modica non sarà l’allenatore della Cavese nella prossima stagione nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Questa mattina c’è stato infatti un incontro con il presidente Santoriello che ha portato alla risoluzione consensuale fra le parti come annunciato dal sito ufficiale della società campana.

“Ringrazio il Presidente per la stima e l’affetto nei miei confronti, nel corso della stagione e augurando le migliori fortune alla Cavese ed ai suoi splendidi tifosi per le emozioni che mi hanno regalato. Faccio un mio grande in bocca al lupo per il futuro a tutti”, queste le parole di Modica dopo l’addio.