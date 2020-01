Con una nota ufficiale, la Cavese comunica il rientro dal prestito, dalla Fidelis Andria, di Alessandro D’Andrea, portiere prelevato in estate dal Napoli.

L’estremo difensore classe 2000, titolare della Primavera partenopea e convocato più volte in prima squadra nella scorsa stagione, si è unito ai nuovi compagni da alcuni giorni: per lui maglia numero 36.